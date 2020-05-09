Позвоните и получите консультацию по вопросам реабилитации, лечения наркомании, алкоголизма, игромании.
"На шаг впереди" - сообщество помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Добровольное восстановительное сообщество "НА ШАГ ВПЕРЕДИ" - это бесплатный центр помощи наркозависимым, алкоголикам, игроманам, людям попавшим в затруднительную жизненную ситуацию из Москвы, Московской области и других регионов России.
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Если вам мучительно больно, вы устали и не знаете, что делать, то приходите к нам в центр.
Вам здесь обязательно помогут!
Задача нашей команды - дать предоставить возможность и условия алкоголикам, наркоманам, игроманам, людям без определенного места жительства изменить свою жизнь, справиться с той сложной ситуацией, в которую они попали. Вся помощь бесплатная и анонимная.
Мы помогаем родственникам обрести надежду и правильно настроить близкого человека на то, чтобы он захотел вернуться к трезвому образу жизни.
Многие люди никогда не говорили об алкоголизме или наркозависимости своего родственника...
Многие зависимые не знают, как начать лечение, как выбрать реабилитационный центр помощи для нарко и алкозависимых...
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Мы приглашаем в наше сообщество тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, в том числе алкозависимых, наркоманов, людей с игровой зависимостью.
Программа помощи для алко и наркозависимых у нас добровольная, анонимная и бесплатная.
Комплекс восстановительных мероприятий рассчитан на 9 месяцев.
Интересное и важное из жизни центра, истории выпускников и многое другое.
Все простенько и со вкусом...
Чем занимаются ребята нашего сообщества? Живут!
... и работают над своим характером, привычками, поведением.
Алко- или наркозависимый приезжает в восстановительное сообщество. Здесь его окружат заботой, помогут адаптироваться в центре.
Задача первого этапа - вернуть человека в устойчивое трезвое состояние, помочь справиться с "ломками", душевной пустотой, возвратить веру в счастливое будущее.
Четкий распорядок дня, полноценное и сбалансированное питание, групповые и индивидуальные занятия, вовлеченность всех участников сообщества в восстановительные мероприятия помогают вернуть внутреннее равновесие и преодолеть кризис.
На этом этапе вчерашний наркоман или алкоголик понимает, что для успешной "реабилитации" необходимо потрудиться над своим поведением, характером.
Задача второго этапа - мотивировать участников сообщества на личностный рост. Через осознание ошибок прошлого, своей неправильной реакции на события в жизни приходит желание изменить свой характер.
Сотрудники и волонтеры нашего центра помощи для наркозависимых, алкозависимых создают оптимальные условия для того, чтобы каждый участник ДВС от всего сердца захотел научиться жить трезвой жизнью.
Для успешного возвращения в общество и семью нужно "освежить" некоторые жизненные навыки. Это процесс адаптации.
Задача 3 этапа - помочь нашим подопечным плавно адаптироваться к новой жизни в обществе. Правильно проведенная адаптация поможет избежать срывов.
"Выпускники" после программы продолжают дружить семьями, вместе реализуют бизнес-идеи, вместе отдыхают. Многие начинают волонтерскую деятельность и оказывают помощь алкозависимым, наркоманам, которые живут по-соседству...