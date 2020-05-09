К нам приезжают со всех регионов России

Задача нашей команды - дать предоставить возможность и условия алкоголикам, наркоманам, игроманам, людям без определенного места жительства изменить свою жизнь, справиться с той сложной ситуацией, в которую они попали. Вся помощь бесплатная и анонимная.

Мы помогаем родственникам обрести надежду и правильно настроить близкого человека на то, чтобы он захотел вернуться к трезвому образу жизни.