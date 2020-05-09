Позвоните и получите консультацию по вопросам реабилитации, лечения наркомании, алкоголизма, игромании.

"На шаг впереди" - сообщество помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Поможем избавиться от зависимости!

Программа работает более 10 лет!

Помощь в реабилитации алко и наркозависимых, игроманов в Москве и Подмосковье

Центр помощи наркозависимым и алкозависимым людям в Москве и Московской области.

"На шаг впереди" - сообщество помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Мы оказываем

Помощь алкозависимым, наркозависимым в Москве и Московской области

Добровольное восстановительное сообщество "НА ШАГ ВПЕРЕДИ" - это бесплатный центр помощи наркозависимым, алкоголикам, игроманам, людям попавшим в затруднительную жизненную ситуацию из Москвы, Московской области и других регионов России.

Заказ обратного звонка

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.

Центр помощи наркозависимым и алкозависимым людям в Москве и Московской области.

Сообщество помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Добро пожаловать к нам

Наши двери открыты для вас

Если вам мучительно больно, вы устали и не знаете, что делать, то приходите к нам в центр.

 

Вам здесь обязательно помогут!

Наша миссия - помогать зависимым людям

К нам приезжают со всех регионов России

 

Задача нашей команды - дать предоставить возможность и условия алкоголикам, наркоманам, игроманам, людям без определенного места жительства изменить свою жизнь, справиться с той сложной ситуацией, в которую они попали. Вся помощь бесплатная и анонимная.

 

Мы помогаем родственникам обрести надежду и правильно настроить близкого человека на то, чтобы он захотел вернуться к трезвому образу жизни.

Где искать помощи наркозависимым, алкоголикам, людям с игровой зависимостью?

 

Многие люди никогда не говорили об алкоголизме или наркозависимости своего родственника...

 

Многие зависимые не знают, как начать лечение, как выбрать реабилитационный центр помощи для нарко и алкозависимых...

 

Сейчас вы можете позвонить и просто "поговорить по душам", спросить совет...

Вам трудно говорить? Напишите нам письмо:

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Добровольное восстановительное сообщество "На шаг впереди"

 

Мы приглашаем в наше сообщество тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, в том числе алкозависимых, наркоманов, людей с игровой зависимостью.

 

Программа помощи для алко и наркозависимых у нас добровольная, анонимная и бесплатная. 

 

Комплекс восстановительных мероприятий рассчитан на 9 месяцев.

#ON-LINE. Новости сообщества

 

Интересное и важное из жизни центра, истории выпускников и многое другое. 

Все простенько и со вкусом...

Волонтеры из Ногинска поздравили ветеранов войны на 9 мая

Поздравляем ветеранов войны с праздником 9 мая

9 мая 2020 #On-line | Наши новости Оставить комментарий
Оставить отзыв
9 мая волонтеры сообщества "На шаг впереди" провели благотворительную акцию, навестив 8 ветеранов, которые проживают в небольших населенных пунктах Богородского городского округа Московской области.
Читать
Адресная помощь малоимущим многодетным семьям в г. Улектроугли и с. Кудиново

Адресная помощь малоимущим многодетным семьям

6 апреля 2020 #On-line | Наши новости Оставить комментарий
Оставить отзыв
Команда наших волонтеров посетила 10 семей, которые проживают около Ногинска (г. Электроугли, с. Кудиново и 3 др. деревни). Наше внимание порадовало людей!
Читать
Свадьба Алексея и Елены, выпускников нашего центра

Свадьба Алексея и Елены, выпускников нашего центра

21 марта 2020 #On-line | Наши новости Оставить комментарий
Оставить отзыв
Пусть те знания и жизненный опыт, которые вы получили, находясь на программе социального восстановления, помогут вам в созидании семейного счастья.
Читать
Поздравляем наших женщин с 8 Марта!

Поздравляем наших женщин с 8 Марта!

7 марта 2020 #On-line | Наши новости Оставить комментарий
Оставить отзыв
Мы желаем, чтобы каждая девушка или женщина, которая приходит к нам за помощью в полной мере обрела ту новую жизнь, о которой мечтает.
Читать

Элементы нашей программы

 

Чем занимаются ребята нашего сообщества? Живут!

 ... и работают над своим характером, привычками, поведением.

Прогулки в лес за грибами

Прогулки в лес за грибами

11 августа 2019 Элементы нашей программы Оставить комментарий
Оставить отзыв
На природе появляется уникальная возможность отвлечься от суеты и спокойно провести день один на один со своими мыслями, природой.
Подробнее

Участие в волонтерском движении «ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ»

11 августа 2019 Элементы нашей программы Оставить комментарий
Оставить отзыв
Выпускники центра помощи зависимым, участники восстановительного сообщества вместе с волонтерами еженедельно кормят бездомных, привозят им одежду.
Подробнее
Мужское общение

Мужское общение

1 июля 2019 Элементы нашей программы Оставить комментарий
Оставить отзыв
Мужские группы общения всесторонне поддерживают участников сообщества, помогают окрепнуть морально и духовно.
Подробнее
Групповые занятия

Групповые занятия

22 мая 2019 Элементы нашей программы Оставить комментарий
Оставить отзыв
Тематические занятия проходят каждую неделю. В это время у нас есть возможность открыто говорить о наших проблемах и способах их решения.
Подробнее
Ведение домашнего хозяйства

Ведение домашнего хозяйства

20 мая 2019 Элементы нашей программы Оставить комментарий
Оставить отзыв
Присмотр за хозяйством - отличная возможность привить алко и наркозависимым утерянное чувство ответственности. И им это нравится!
Подробнее
Группы неформального общения

Группы неформального общения

17 мая 2019 Элементы нашей программы Оставить комментарий
Оставить отзыв
Общение за чаем - одна из форм проведения занятий в центре помощи для наркозависимых и алкозависимых . Это любимое время ребят!
Подробнее
Основы программы

Комплексное восстановление

Физическое восстановление

Физическое

23 июня 2018 Коротко о программе восстановления Оставить комментарий
Оставить отзыв
В процессе возобновления физической активности используются спортивные мероприятия, активный отдых, баня.
Читать далее
Социальное восстановление

Социальное

21 июня 2018 Коротко о программе восстановления Оставить комментарий
Оставить отзыв
Возвратив социальный статус, бывшие зависимые становятся прекрасными семьянинами с активной жизненной позицией.
Читать далее
Психологическое восстановление

Психологическое

20 июня 2018 Коротко о программе восстановления Оставить комментарий
Оставить отзыв
У зависимых людей возвращается уверенность в себе, появляется личное желание научиться жить трезво.
Читать далее
Духовное восстановление

Духовное

17 июня 2018 Коротко о программе восстановления Оставить комментарий
Оставить отзыв
Формировании общечеловеческой нравственной системы ценностей, помочь в развитии духовной жизни.
Читать далее
Этапы программы

Шаг за шагом к трезвой жизни

1 этап

Преодоление кризиса

Алко- или наркозависимый приезжает в восстановительное сообщество. Здесь его окружат заботой, помогут адаптироваться в центре.

 

Задача первого этапа - вернуть человека в устойчивое трезвое состояние, помочь справиться с "ломками", душевной пустотой, возвратить веру в счастливое будущее.

 

Четкий распорядок дня, полноценное и сбалансированное питание, групповые и индивидуальные занятия, вовлеченность всех участников сообщества в восстановительные мероприятия помогают вернуть внутреннее равновесие и преодолеть кризис.

2 этап

Работа над собой

На этом этапе вчерашний наркоман или алкоголик понимает, что для успешной "реабилитации" необходимо потрудиться над своим поведением, характером.


Задача второго этапа - мотивировать участников сообщества на личностный рост. Через осознание ошибок прошлого, своей неправильной реакции на события в жизни приходит желание изменить свой характер.


Сотрудники и волонтеры нашего центра помощи для наркозависимых, алкозависимых создают оптимальные условия для того, чтобы каждый участник ДВС от всего сердца захотел научиться жить трезвой жизнью.

3 этап

Возвращение

Для успешного возвращения в общество и семью нужно "освежить" некоторые жизненные навыки. Это процесс адаптации.

 

Задача 3 этапа - помочь нашим подопечным плавно адаптироваться к новой жизни в обществе. Правильно проведенная адаптация поможет избежать срывов.

 

"Выпускники" после программы продолжают дружить семьями, вместе реализуют бизнес-идеи, вместе отдыхают. Многие начинают волонтерскую деятельность и оказывают помощь алкозависимым, наркоманам, которые живут по-соседству...

Благодарности родственников и коллег

  • Когда мы узнали, что наш сын наркоман - это был шок. Денег на лечение не было. Слава Богу, что в сообществе "На шаг впереди" предусмотрена бесплатная помощь наркозависимым из г. Москва.
    Елена
    Пенсионерка
  • Мой муж проходил программу восстановления от наркотической зависимости. Он не употребляет наркотики уже около 6 лет. Я благодарю всех тех людей, которые помогали мужу в то время, когда он был в центре.
    Наталья
    Фермер
  • Ту помощь, которую оказывают алко и наркозависимым молодым людям и их родственникам в центре "На шаг впереди", сложно переоценить. Мы рады, что можем вместе помогать людям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.
    Благотворительный фонд "Возрождение"
    команда волонтеров
  • Кто сегодня оказывает помощь алко и наркозависимым людям в Москве и Московской области. Как правило, это те люди, которые сами в своей жизни прошли этот сложный этап. Желаем нашим друзьям успехов в нашем служении зависимым людям
    "СДЕЛАЙ ВЫБОР"
    Центр помощи зависимым людям
  • Мой сын 5 лет "сидел на героине", полный курс восстановления прошел со второго раза... Был срыв... Я видела, как ему было сложно, как он цеплялся за прошлое... Летом в 2019 году будет 5 лет, как уже живет трезвой жизнью. Всем огромное спасибо!
    Галина
    швея
  • Вот уже несколько лет я являюсь волонтером и оказываю посильную помощь наркоманам, алкоголикам, людям с игровой зависимостью и просто бездомным. Я благодарен тем людям из сообщества "На шаг впереди", которые и мне когда-то помогли избавиться от наркотической зависимости.
    Артем
    Строитель
 Артем. 34 года. Бывший наркозависимый
  Светлана. 31 год. Бывшая алкозависимая

Избранные материалы для родственников